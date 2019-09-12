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  4. Видео: В Петербурге автомобиль после ДТП снес светофор и перевернулся

Видео: В Петербурге автомобиль после ДТП снес светофор и перевернулся

, 3:24 Видео 24

Водитель LADA Kalina пытался проскочить на «красный» и врезался в Mercedes.

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Фото, видео: 5-tv.ru, ТАСС / Сергей Бобылев

В Петербурге на перекрестке Малого проспекта Петроградской стороны и Пионерской улицы столкнулись LADA Kalina и Mercedes. В распоряжение 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент аварии.

В ночь на четверг, 12 сентября, водитель автомобиля LADA Kalina пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Наперерез ему двигался Mercedes. После столкновения машин, отечественная легковушка снесла светофор и несколько раз перевернулась.

В результате аварии 18-летняя пассажирка LADA Kalina получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Девушка была доставлена в больницу. 21-летний водитель отечественного автомобиля также получил сотрясение и небольшой порез руки — он отказался проследовать в медпункт. Находившийся за рулем Mercedes мужчина не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ДТП едва не погиб звезда «Улиц разбитых фонарей».

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