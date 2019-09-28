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Китайские журналисты поведали о российском «кошмаре авианосцев»

, 22:12 132

Корреспонденты предположили, какое из российских вооружений имел в виду Сергей Шойгу, когда в одном из недавних интервью говорил о «кошмаре авианосцев».

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Фото, видео: arms-expo.ru, www.globallookpress.com / US Navy, Kremlin Pool, Liau Chung-ren, Wikimedia / Vitaly V. Kuzmin

Министр обороны РФ Сергей Шойгу имел в виду противокорабельную крылатую ракету П-700 комплекса «Гранит», когда в одном из недавних интервью упоминал российский «кошмар авианосцев», передает Sohu. К такому выводу, исходя из собственной логики, пришли журналисты китайского издания.

Корреспонденты отмечают, что за несколько дней до интервью российского министра подводная лодка К-186 «Омск» выполнила в Тихом океане учебный пуск ракеты П-700. Ракета поразила морскую цель на расстоянии 350 километров. В связи с этим в Sohu предположили, не является ли «Гранит» тем оружием, которое, по словам Шойгу, может использоваться против авианосцев.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с ФАН, в свою очередь, предположил, что отчасти в КНР правы. Ракеты П-700 действительно называют на Западе убийцами авианосцев. Однако комплекс «Гранит» далеко не новый. Он был даже на вооружении ВМФ СССР. Так что, скорее всего, глава российского ведомства мог иметь в виду более новые вооружения. Например, ракеты «Калибр» или гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.

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