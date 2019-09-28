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«Мотор. Камера. Начали!» Богомолов выложил первые кадры со съемок нового фильма

, 22:38 Видео 436

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о серийном маньяке.

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Фото, видео: Instagram @konbog75

Российский режиссер Константин Богомолова опубликовал в своем Instagram первые кадры со съемок нового сериала «Хороший человек».

«Однажды в Лыткарино», — подписал видео новоиспеченный супруг Ксении Собчак, указав место действия.

Сюжет картины основан на реальных событиях. Главная героиня фильма — молодой следователь Евгения Ключевская, которая приехала в небольшой городок из Москвы. Ее цель узнать, действительно ли существует маньяк, о котором пишут в СМИ.

В съемках картины также приняла участие и жена Богомолова Ксения Собчак. Ее роль неизвестна. Предполагается, что она сыграет одну из жертв серийного убийцы.

Подписчики оценили видео и попросили побольше таких кадров, многим интересно узнать съемочный процесс изнутри. Некоторые фолловеры написали, что им хотелось бы увидеть более позитивное кино.

«О, прикольно! Как будто на съемках лично побывала. Выкладывайте побольше таких видео»;

«А что-нибудь веселое и позитивное слабо снять? Про плохое мы каждый день видим!» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова.

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