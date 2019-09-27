Кто в доме хозяин? Собчак зарабатывает в девять раз больше Богомолова

Светская львица Ксения Собчак оказалась для театрального режиссера Константина Богомолова весьма выгодной партией. Как выяснилось, ведущая зарабатывает за год в девять раз больше своего мужа — миллион долларов, пишет KP.RU со ссылкой на Forbes.

Основной доход ей приносит ведение корпоративных мероприятий и реклама в Instagram. Крупнейшие рекламные контракты заключены с Bosco di Ciliegi, Л’Этуаль, Pandora и Dior Makeup. Один рекламный пост в соцсетях у бизнесвумен может стоить от 500 тысяч до миллиона рублей. Несколько строчек плюс картинка — и в кармане две годовых зарплаты среднестатистического бюджетника.

Гонорары за участие в телешоу у Ксении тоже внушительные — от миллиона рублей. А за проведение одного корпоратива ведущая берет два-три миллиона рублей в зависимости от продолжительности и условий.

Впрочем, даже не работая, теледива способна прокормить себя и мужа. На счетах у бывшего кандидата в президенты более 400 миллионов рублей. Эти деньги тоже не лежат без дела и приносят доход.

Избранник Собчак Константин Богомолов может похвастаться куда более скромными заработками. Общий годовой доход супруга — от семи миллионов рублей. Худрук театра на Малой Бронной получает 300-400 тысяч рублей в месяц помимо гонораров за поставленные им спектакли. Проекты режиссера стоят два миллиона за штуку. Помимо работы в театре Богомолов выпустил книгу и снимает сериал «Содержанки».

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Кстати, предприимчивая Собчак — не самая богатая из отечественного бомонда, если верить Forbes. Среди главных долларовых миллионеров-звезд рэпер Баста, который зарабатывает в год 6,9 миллиона «зеленых», Дима Билан — 6,5 миллиона, Полина Гагарина — 5,5 миллиона. Исполнитель Егор Крид «поднимает» в год до 4,8 миллиона долларов, а Ольга Бузова — 4,4 миллиона.

Впрочем, самыми богатыми среди известных людей оказались спортсмены: хоккеист Александр Овечкин — 14,5 миллиона долларов в год, российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов — 11,5 миллиона, теннисистка Марина Шарапова — 8,5 миллиона, другой хоккеист Никита Кучеров — 7,1 миллиона и футболист Артем Дзюба — 5,4 миллиона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак сравнила свои роды с последствиями радиации.