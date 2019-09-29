Эпопея с бездоказательными обвинениями звезд кино и шоу-бизнеса на Западе продолжается. Очередной «жертвой» стал актер, сценарист, продюсер, режиссер первой части знаменитой франшизы «Форсаж» Роб Коэн, пишет The Huffington Post.

В феврале 70-летний мужчина уже получил «под дых» от своей родной дочери Валькирии Уэзерс, которая стала трансгендером. Она утверждала, что, когда ей было 13 лет, отец якобы склонял ее к интимной связи.

Однако теперь на горизонте возникла некая Джейн, которая заявляет, что однажды Коэн пригласил ее на деловую встречу в Манхэттене для обсуждения будущего телепроекта, и вот тут-то он ее якобы изнасиловал в тот момент, когда она была без сознания. Остается гадать, как женщина могла прийти на переговоры и упасть в обморок.

Естественно, режиссер «Форсажа» и его адвокат категорически отрицают обвинения и называют информацию о сексуальном насилии клеветой.

Коэн закончил Гарвардский университет. От разных браков у него четверо детей, включая обвинившую его Валькирию, которой сейчас 32 года.

Каток движения MeToo сломал репутацию и карьеру уже нескольким голливудским звездам. Так, банкротом стал некогда всесильный продюсер Харви Вайнштейн, а актера Кевина Спейси сначала затаскали по судам, а потом оправдали, но от него уже отвернулся Голливуд.