  1. Пятый канал
  4. Активистки MeToo нашли новую жертву — режиссера «Форсажа» Роба Коэна

Активистки MeToo нашли новую жертву — режиссера «Форсажа» Роба Коэна

, 2:01 30

Голливудскую звезду в сексуальном насилии обвинила не только посторонняя женщина, но и родная дочь.

Фото: www.globallookpress.com / Glenn Weiner

Эпопея с бездоказательными обвинениями звезд кино и шоу-бизнеса на Западе продолжается. Очередной «жертвой» стал актер, сценарист, продюсер, режиссер первой части знаменитой франшизы «Форсаж» Роб Коэн, пишет The Huffington Post.

В феврале 70-летний мужчина уже получил «под дых» от своей родной дочери Валькирии Уэзерс, которая стала трансгендером. Она утверждала, что, когда ей было 13 лет, отец якобы склонял ее к интимной связи.

Однако теперь на горизонте возникла некая Джейн, которая заявляет, что однажды Коэн пригласил ее на деловую встречу в Манхэттене для обсуждения будущего телепроекта, и вот тут-то он ее якобы изнасиловал в тот момент, когда она была без сознания. Остается гадать, как женщина могла прийти на переговоры и упасть в обморок.

Естественно, режиссер «Форсажа» и его адвокат категорически отрицают обвинения и называют информацию о сексуальном насилии клеветой.

Коэн закончил Гарвардский университет. От разных браков у него четверо детей, включая обвинившую его Валькирию, которой сейчас 32 года.

Каток движения MeToo сломал репутацию и карьеру уже нескольким голливудским звездам. Так, банкротом стал некогда всесильный продюсер Харви Вайнштейн, а актера Кевина Спейси сначала затаскали по судам, а потом оправдали, но от него уже отвернулся Голливуд.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

Последние новости

2:24
Сирия требует вывода всех незаконных иностранных войск из страны
2:01
Активистки MeToo нашли новую жертву — режиссера «Форсажа» Роба Коэна
1:12
Волочкова обвинила свою маму в принуждении к аборту
0:58
В Йемене пропал паром: ведутся поиски 55 человек
0:43
Русское географическое общество опубликовало видео агрессивной моржихи
0:27
«Папа может все»: Тимати покорил фанаток катанием на доске с дочерью

Сейчас читают

Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!
«Мотор. Камера. Начали!» Богомолов выложил первые кадры со съемок нового фильма

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев