Джастин Бибер разъярил поклонников фото со своей женой

Канадский певец Джастин Бибер за несколько часов до вечеринки в честь годовщины женитьбы на американской модели Хейли разместил в Instagram их совместное фото, сделанное задолго до того, как между ними завязались романтические отношения.

На снимке молодые люди, приобняв друг друга, улыбаются в камеру. Казалось бы, истинные поклонники таланта поп-исполнителя и его красавицы-жены должны бы были умилиться такому судьбоносному фото, но не тут-то было.

Instagram @justinbieber

Фанаты вычислили, что этот кадр был запечатлен в момент, когда Бибер уже был популярен, а Хейли была всего лишь одной из многомиллионной армии его почитательниц. Но хуже всего для подписчиков артиста стал тот факт, что на тот момент он состоял в отношениях с певицей Селеной Гомес.

Дело в том, что год назад — как раз после свадьбы своего бывшего и Хейли, Селена угодила в больницу из-за серьезного эмоционального расстройства. Это и разъярило поклонников, которые вместо поздравлений обвинили своего кумира в «донжуанстве».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хейли Бибер устроила развратный девичник накануне годовщины свадьбы.