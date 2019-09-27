Американская модель Хейли Бибер, которая еще в прошлом году расписалась с канадским певцом Джастином Бибером, вовсю готовится к свадьбе. Несколько часов назад 22-летняя дива опубликовала в сторис несколько снимков с девичника в компании подруг. На них супруга Бибера запечатлена в белом коротком обтягивающем платье, выгодно подчеркивающем ее стройность.

По информации американских изданий, свадебное торжество влюбленные запланировали в Южной Каролине. Девичник же прошел в закрытом ночном клубе Delilah в Западном Голливуде. Среди приглашенных на вечеринку была замечена младшая сестра Ким Кардашьян — 22-летняя Кендалл Дженнер. Она «вручила» подруге фаллоимитатор внушительных размеров. Сама Хейли Бибер также решила «не отставать» от Кардашьян-младшей и в качестве запоминающегося подарка раздала всем присутствующим пластмассовые чашки в виде дилдо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дива поведала о трудностях совместной жизни с Джастином Бибером.