«Такая лапочка!»: Годовалая дочурка Леры Кудрявцевой умиляет своей смышленостью

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками, как ее годовалая дочка Машенька, несмотря на свой уж очень юный возраст, занимается с педагогом.

Счастливая мама разместила в Instagram видео, на котором очаровательная девочка сидит за детским столиком, и перед ней раскладывают различные игрушки, нацеленные на развитие у ребенка моторики, зрительной памяти, внимательности.

Машенька вдумчиво и без ошибок раскладывает предметы туда, где они должны находиться.

Подписчики Леры растрогались от такой смышленой малышки. Все комментарии в адрес Маши сводятся к высказываниям: «какая умница и такая лапочка», «сладкая малышка», а также пожеланиями здоровья и счастья всему звездному семейству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое применение развлечению дочери нашла Лера Кудрявцева.