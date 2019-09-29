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Трамп намерен «осушить болото» Демократической партии

, 7:39 Видео 32

Американский лидер заявил, что не даст «заклятым врагам» себя остановить.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuri Gripas, Twitter @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп на фоне начатой против него процедуры импичмента заявил о продолжении непримиримой борьбы с представителями Демократической партии, которые мечтают добиться его отставки. Американский лидер разместил в субботу, 28 сентября, в Twitter соответствующее видеообращение.

«Происходящее сейчас — это величайшее мошенничество в истории американской политики», — заявил он.

Трамп привел в пример такие спорные вопросы в американском обществе как закон на владение оружием, здравоохранение, назначение судей. Все это, по его мнению, его «заклятые враги» пытаются у населения отнять.

«Мы не можем позволить этому произойти, мы боремся за то, чтобы осушить болото. Все очень просто — они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. Я никогда не дам этому случиться», — заявил он, стоя на лужайке Белого дома.

При этом американский лидер подчеркнул, что в этом противостоянии «на кону стоит» вся страна целиком.

Процедура импичмента была инициирована демократическим большинством в Палате представителей Конгресса США после разгоревшегося скандала из-за июльского телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Демократы утверждают, что Трамп якобы пытался заставить собеседника начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена, который намерен конкурировать с действующим хозяином Белого дома на следующих выборах за этот пост в 2020 году.

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