В Эквадоре влюбленная пара сорвалась с балкона во время секса

Влюбленная пара сорвалась с балкона во время занятия сексом. Трагический инцидент произошел в одном из домов в Эквадоре, сообщает британская газета Daily Mail.

35-летний мужчина и 28-летняя женщина получили травмы не совместимые с жизнью. Погибших обнаружила соседка, которая выбежала на улицу, услышав громкий звук на террасе у здания. Увидев страшную картину, женщина вызвала стражей порядка.

Местная полиция инициировала расследование по факту произошедшего. Правоохранители намерены выяснить все обстоятельства гибели любовников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после секса в столичном отеле. Скорая и полиция были вызваны в бутик-отель с почасовой оплатой.