Сын профессора петербургского университета попытался сбежать из больницы

Сын профессора одного из ведущих петербургских университетов едва не сбежал из больницы, куда был доставлен вечером в субботу, 28 сентября, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

По информации 5-tv.ru, охранник медицинского учреждения был готов вывести пациента из отделения за 15 тысяч рублей анонимно. Однако махинация не удалась. Медсестра оказала сопротивление, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Охранник был задержан.

Сейчас стражам порядка предстоит выяснить, кто стал инициатором побега. Обстоятельства происшествия уточняются.

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