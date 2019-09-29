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  4. Сын профессора петербургского университета попытался сбежать из больницы

Сын профессора петербургского университета попытался сбежать из больницы

, 9:10 60

По предварительной информации, охранник медицинского учреждения был готов вывести пациента из отделения за определенную плату.

Фото: www.globallookpress.com / Friso Gentsch

Сын профессора одного из ведущих петербургских университетов едва не сбежал из больницы, куда был доставлен вечером в субботу, 28 сентября, в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

По информации 5-tv.ru, охранник медицинского учреждения был готов вывести пациента из отделения за 15 тысяч рублей анонимно. Однако махинация не удалась. Медсестра оказала сопротивление, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Охранник был задержан.

Сейчас стражам порядка предстоит выяснить, кто стал инициатором побега. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что театральный режиссер Леонид Хейфец с ножом напал на врача скорой помощи. 

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