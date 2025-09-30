День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: что можно и нельзя делать 30 сентября

Православная церковь 30 сентября чтит память святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В этот день поздравления принимают все обладательницы этих имен. Это один из самых любимых женских праздников и назывался днем Вселенских или Всесветных бабьих именин.

Мученицы Вера, Надежда и Любовь

Благородная вдова София (ее имя означает «мудрость») происходила из Милана, но вместе с тремя дочерьми Верой, Надеждой и Любовью жила в Риме в I веке. Будучи сама примерной христианкой, она воспитывала детей в истинной вере, в уважении к Священному Писанию и соблюдении чистоты духовной и физической.

Вскоре слухи о мудрой женщине и ее прекрасных дочерях дошли до императора Адриана, и он потребовал принудить их принести дары языческой богине Диане. Поначалу он решил действовать лестью и подарками. Правитель повелел семейству отправиться в дом некой богатой женщине, которая три дня должна была наблюдать за ними, а потом привести их на суд к императору.

Пребывая в чужом доме, София по-прежнему продолжала наставлять детей в вере и укреплять их дух, понимая, что ждет их дальше. На третий день Вера, Надежда и Любовь выслушали речи Адриана, но отказались поклоняться другим богам. Император, удивленный таким мужеством, спросил, сколько им лет. София ответила, что Вере — 12, Надежде — десять, Любови — девять лет.

Разозленный мужеством и силой девочек, император приказал бить и пытать их. Первой на глазах у семьи он принялся жестоко истязать Веру: ее били, резали ножом, клали на раскаленную решетку. Но она молилась Господу, и никакие мучения не причинили ей вреда. После всего император приказал усечь ее мечом. Попрощавшись с матерью и сестрами, Вера сама шагнула на меч.

Также жестоко Адриан поступил с Надеждой и Любовью. Но ни девочки, ни мать их София не выказали ни страха, ни боли, ни сомнения. Когда он пытал огнем Любовь, пламя из печи вырвалось с такой силой, что опалило самого императора. Любовь же вышла из огня целой и невредимой. И ее император приказал казнить. Адриан отдал Софии тела ее дочерей. Мать похоронила их по христианскому обычаю и спустя три дня отошла к Богу на их могиле.

Сказание о четырех христианских мученицах — одно из самых древних, а их почитание зафиксировано уже в VII веке. Впрочем, есть версия, что речь идет вовсе не о реальных женщинах, а символах христианских добродетелей (что отражено в именах святых).

Всесветные бабьи именины — традиции 30 сентября

На Руси 30 сентября отмечали Всесветные бабьи именины: в народном сознании образы христианских мучениц стали символами всех женщин любого возраста, всех матерей и дочерей. Женщины на Веру, Надежду и Любовь не занимались никакой тяжелой работой и даже домашними делами.

Существовала традиция ритуального плача поутру — он был своеобразным оберегом: считалось, что о ком поплачут 30 сентября, того печали и горести обойдут стороной.

Поскольку история праздника очень печальная, не полагалось громко и активно веселиться. Обязательно полагалось сходить на службу в церковь, помолиться святым мученицам о здоровье семьи и особенно детей. Веру, Надежду и Любовь просили и о даровании потомства, а также об укреплении в вере, любви и о подаче надежды.

Мать семейства 30 сентября обязательно пекла специальный каравай, которым кормили всех членов семьи, чтобы в доме всегда были радость и спокойствие.

Незамужние девушки на Веру, Надежду и Любовь нередко гадали, хотя это и порицалось церковью. А молодежь устраивала посиделки, где одинокие парни и девушки присматривались друг к другу.

На Всесветные бабьи именины нередко сватались, а вот свадьбу в этот день считали плохой приметой.

Что можно делать 30 сентября

Согласно христианской традиции, в праздничный день нужно молиться святым великомученицам Вере, Надежде, Любови и просить их о семейном благополучии, даровании ребенка и избавлении от женских болезней;

Что интересно, 30 сентября женщины обычно всегда начинали с плача о трагической судьбе Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Считалось, что эта традиция может помочь уберечь семью и дом от всяческих бед и болезней;

В народе верили, что если в ночь на 30 сентября испечь большой каравай или пирог, можно также вернуть в семью гармонию и взаимопонимание. Для этого было необходимо утром на праздник сходить в церковь, купить три свечи, две из которых сразу поставить Иисусу Христу, а третью принести домой, чтобы украсить ей каравай. После этого каждый из членов семьи съедал по куску освещенного пирога и таким образом очищался от грехов.

Что нельзя делать 30 сентября

30 сентября женщины не должны себя ничем утруждать 30 сентября. Не рекомендуется работать дома или на огороде;

Также в День Веры, Надежды, Любови лучше воздержаться от пышных гуляний и не устраивать дома застолья для гостей, поскольку повод у праздника трагический;

Желательно помириться со своими родственниками и близкими людьми и не вступать с ними в ссоры;

Влюбленным также не рекомендуется проводить венчания 30 сентября.

