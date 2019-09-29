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Фото: Китайские корабли окружили американский авианосец

, 11:59 Фото 316

Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © US Navy, Twitter @duandang

Китайские корабли взяли в «ловушку» американский авианосец USS Ronald Reagan. Судно ВМС США шло без сопровождения по акватории Южно-Китайского моря в направлении Филиппин, сообщает Sohu.com.

Военные КНР расценили данную ситуацию как «невежество» и «неоправданную гордость». На снимках, сделанных со спутника, отчетливо видно, как военный корабль Соединенных Штатов окружают пять китайских судов.

«Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США… Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. У него нет собственного эскортного сопровождения в виде военных кораблей. Возможно, они назовут это уверенностью в своих силах, но только воспринимается это невежеством и неоправданной гордостью. В итоге USS Ronald Reagan оказался в нашей ловушке», — говорится в сообщении китайских военных.

Twitter @duandang

Издание не стало уточнять, когда именно произошел данный инцидент. Известно, что авианосец был отправлен в Южно-Китайское море для укрепления стабильности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США. USNS Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead.

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