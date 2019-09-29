Фото: Китайские корабли окружили американский авианосец

Китайские корабли взяли в «ловушку» американский авианосец USS Ronald Reagan. Судно ВМС США шло без сопровождения по акватории Южно-Китайского моря в направлении Филиппин, сообщает Sohu.com.

Военные КНР расценили данную ситуацию как «невежество» и «неоправданную гордость». На снимках, сделанных со спутника, отчетливо видно, как военный корабль Соединенных Штатов окружают пять китайских судов.

« Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США… Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. У него нет собственного эскортного сопровождения в виде военных кораблей. Возможно, они назовут это уверенностью в своих силах, но только воспринимается это невежеством и неоправданной гордостью. В итоге USS Ronald Reagan оказался в нашей ловушке », — говорится в сообщении китайских военных.

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Издание не стало уточнять, когда именно произошел данный инцидент. Известно, что авианосец был отправлен в Южно-Китайское море для укрепления стабильности в регионе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США. USNS Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead.