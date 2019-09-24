Наталья Ветлицкая прокомментировала слухи о своем возвращении на сцену

Звезда российской эстрады 90-х Наталья Ветлицкая на своей странице в Facebook прокомментировала слухи о своем возвращении на сцену. 55-летняя певица выразила благодарность журналистам «за пиар», а хейтеров назвала ассенизаторами.

«Еще ничего и не началось, а лишь послышалось… но уже злоба с завистью прорвали шлюзы в некоторых ослабленных черепушках. Это все нереально смешно, конечно. Спасибо, недоброжелателям, что забирают остатки моей плохой кармы, я уважаю их тяжелый труд ассенизаторов», — написала Наталья Ветлицкая.

Facebook @n.vetlitskaya

Знаменитость добавила, что всегда верила и верит в светлых людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организатор гастролей Ветлицкой прокомментировал возвращение певицы на родину. Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн подтвердил, что 55-летняя звезда 1990-х собирается вернуться на сцену.