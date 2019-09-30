Что известно о солистках группировки «Ленинград»

Яркие шоу, бешеная энергетика, нецензурная лексика, любимые песни — страна будет скучать по всему этому. Группировка «Ленинград» отправилась в тур, который обозначила, как прощальный». Последнее выступление музыкального коллектива состоится 12 октября в Санкт-Петербурге.

Солист группы Сергей Шнуров не может вспомнить, сколько за 22 года существования «Ленинграда» у него было напарниц по сцене, пишет StarHit. В настоящий момент в коллективе четыре девушки, и они поведали некоторые истории, связанные с нахождением в коллективе «Ленинграда».

Флорида Чантурия, 29 лет

Instagram @florida3003

29-летняя петербурженка попала в «Ленинград» около трех лет назад. Организаторы увидели ее выступление в соцсетях и пригласили на прослушивание, которое, в итоге, изменило всю ее жизнь. Самое смешное воспоминание Флориды за время участия в проекте — то, как она неудачно приземлилась на «пятую точку» прямо во время концерта в Дубае.

Аня Золотова, 30 лет

Instagram @anyazolotova

«Ленинград» заметил 30-летнюю сольную певицу на одном из совместных мероприятий два года назад. Анна сначала очень обрадовалась попаданию в культовый коллектив, однако, оказалось, у этого были свои минусы.

«Не секрет, что в женском коллективе всегда существует конкуренция: у кого платье красивее, кто выше тянет ноты… Поэтому часто рыдаю в углу. Переживаю, вдруг хуже остальных », — поделилась знаменитость.

Мария Ольхова, 30 лет

Instagram @maria_olxova

30-летняя певицы называет наставника Сергея Шнурова «ироничным и легким человеком». Мария приехала из Нижнего Новгорода и попала в «Ленинград» после прослушивания два года назад. Ольхова рассказала одну комичную историю, приключившуюся с ней во время выступления.

«Была история во время частного концерта. Долго готовились, ждали начала… Отлучилась в туалет, возвращаюсь, а все уже на сцене! Теперь знаю, что в таких ситуациях главное — не привлекать внимания, спокойно присоединяться к артистам. А тогда, конечно, запаниковала », — поделилась звезда.

Виктория Кузьмина, 36 лет

Instagram @victoria___kuzmina

36-летняя исполнительница попала в группу два года назад по приглашению Сергея Шнурова. Певица решила опровергнуть слухи об «отжиге» коллектива после выступлений.

«Хочу переубедить аудиторию, которая считает, что после наших сногсшибательных концертов мы всем составом обязательно выпиваем. Я завидую тем, кто может красиво пригубить водку из запотевшей стопочки, закусывая соленым огурчиком и салом. Но лично мне это совершенно невкусно!» — сказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова и «Ленинград» в полицию за мат на концерте.