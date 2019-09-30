Что известно о солистках группировки «Ленинград»

Яркие шоу, бешеная энергетика, нецензурная лексика, любимые песни — страна будет скучать по всему этому. Группировка «Ленинград» отправилась в тур, который обозначила, как прощальный». Последнее выступление музыкального коллектива состоится 12 октября в Санкт-Петербурге.
Солист группы Сергей Шнуров не может вспомнить, сколько за 22 года существования «Ленинграда» у него было напарниц по сцене, пишет StarHit. В настоящий момент в коллективе четыре девушки, и они поведали некоторые истории, связанные с нахождением в коллективе «Ленинграда».
Флорида Чантурия, 29 лет
29-летняя петербурженка попала в «Ленинград» около трех лет назад. Организаторы увидели ее выступление в соцсетях и пригласили на прослушивание, которое, в итоге, изменило всю ее жизнь. Самое смешное воспоминание Флориды за время участия в проекте — то, как она неудачно приземлилась на «пятую точку» прямо во время концерта в Дубае.
Аня Золотова, 30 лет
«Ленинград» заметил 30-летнюю сольную певицу на одном из совместных мероприятий два года назад. Анна сначала очень обрадовалась попаданию в культовый коллектив, однако, оказалось, у этого были свои минусы.
Мария Ольхова, 30 лет
30-летняя певицы называет наставника Сергея Шнурова «ироничным и легким человеком». Мария приехала из Нижнего Новгорода и попала в «Ленинград» после прослушивания два года назад. Ольхова рассказала одну комичную историю, приключившуюся с ней во время выступления.
Виктория Кузьмина, 36 лет
36-летняя исполнительница попала в группу два года назад по приглашению Сергея Шнурова. Певица решила опровергнуть слухи об «отжиге» коллектива после выступлений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова и «Ленинград» в полицию за мат на концерте.