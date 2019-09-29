«Огонь-баба!»: Дерущуюся Анну Седокову сняли на видео

Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с тренировки по боксу. В ролике певица показала, как проходят ее занятия на ринге, пишет Утро.ру. По словам исполнительницы, она не представляет себя на «женских» занятиях по стретчингу или фитнесу.

«Тренер говорит: „странно, что у девочки, которая никогда не дралась в жизни, такой сильный удар“. О, тренер просто не знает, что девочка сражается каждый день и преимущественно с собой, своими страхами и комплексами, своими неудачами и багами в голове. И это самая сложная борьба », — поделилась знаменитость.

Поклонники Анны Седоковой не ожидали увидеть любимицу в перчатках на боксерском ринге. Фанаты, привыкшие к нежному и женственному образу певицы, по достоинству оценили ее успехи во время тренировки. Подписчики завалили кумира восхищенными комплиментами в комментариях. Многие пользователи соцсети отметили — звезда является для них настоящим примером.

«Нереальный мотиватор!»

«Ты прекрасна! Я считаю, что это чудесно, когда женственная девушка может постоять за себя — и словом, и ударом»;

«Огонь-баба!»

«Реально мощный удар! Как бывший боксер говорю!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Седокова поведала, как выбрать идеального мужчину.