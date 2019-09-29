«Огонь-баба!»: Дерущуюся Анну Седокову сняли на видео

Анна Седокова опубликовала в Instagram видео с тренировки по боксу. В ролике певица показала, как проходят ее занятия на ринге, пишет Утро.ру. По словам исполнительницы, она не представляет себя на «женских» занятиях по стретчингу или фитнесу.
Поклонники Анны Седоковой не ожидали увидеть любимицу в перчатках на боксерском ринге. Фанаты, привыкшие к нежному и женственному образу певицы, по достоинству оценили ее успехи во время тренировки. Подписчики завалили кумира восхищенными комплиментами в комментариях. Многие пользователи соцсети отметили — звезда является для них настоящим примером.
«Нереальный мотиватор!»
«Ты прекрасна! Я считаю, что это чудесно, когда женственная девушка может постоять за себя — и словом, и ударом»;
«Огонь-баба!»
«Реально мощный удар! Как бывший боксер говорю!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Седокова поведала, как выбрать идеального мужчину.