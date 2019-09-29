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Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России

, 21:17 Видео 73

Адмирал ВМФ России заявил, что ракеты «Гранит» — это уже вчерашний день. При том, что в Китае их назвали лучшими для борьбы с американскими авианосцами.

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Фото, видео: Global Look Press @mod.mil.rus

У России есть на вооружении ракеты лучше, чем «Гранит», которые в Китае назвали лучшим оружием в борьбе с американскими авианосцами. По словам российского адмирала, бывшего командующего Балтийским флотом Владимира Валуева, крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее. В интервью РИА Новости он пояснил, что «Гранитом» вооружены подводные лодки типа «Курск» и надводные корабли, но скорость у него меньше, чем у «Калибра».

«Есть тактика ведения боевых действий, снимаются сначала корабли противоракетного барьера, снимаются корабли охранения авианосца, а уже потом основной удар „Гранитом“ наносится по авианосцу. Ракеты „Калибр“ лучше, а „Гранит“ — это вчерашний день. „Калибр“ — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», — цитирует агентство адмирала Валуева.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на днях китайские журналисты попытались понять, о каком «кошмаре авианосцев» говорил в своем интервью министр обороны России Сергей Шойгу. И пришли к выводу, что речь шла о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса «Гранит».

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