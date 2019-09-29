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«Черная королева»: Рената Литвинова произвела фурор на Неделе моды в Париже

, 21:32 Видео 627

Актриса, режиссер и сценарист приняла участие в шоу модного дома Balenciaga.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Рената Литвинова вышла на подиум на Неделе моды в Париже. Известная российская актриса, режиссер и сценарист приняла участие в шоу модного дома Balenciaga, возглавляемого ее другом Дэмной Гвасалией. Об этом Литвинова сообщила в своем Instagram опубликовав видео с показа.

«Счастлива быть причастной, спасибо, Дэмна!», — написала она.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

На кадрах 52-летняя Рената с едва заметным макияжем на лице и зачесанными назад волосами проходит по подиуму в полупрозрачном черном платье с рюшами и длинным шлейфом.

«Великая, больше никак не назовешь после просмотра».

«Черная королева подиума».

«Рената, вы невероятная! Такая энергия, стиль и харизма привнесли в шоу нечто особенное… браво!»

«Такая сильная и такая внутренне хрупкая…», — пишут в комментариях поклонники.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с прошлогоднего показа коллекции одежды Демны Гвасалии, на котором Рената Литвинова побывала вместе с дочерью Ульяной.

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