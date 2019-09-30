«Влад сложный»: Лазарев высказался об отношениях с Топаловым

Сергей Лазарев в передаче на федеральном канале рассказал о том, как относится к Владу Топалову, с которым они выступали в группе Smash в 2000 годах. По словам певца, сейчас у них нет взаимных упреков, несмотря на то, что раньше были разногласия, Лазарев не считает Влада своим врагом, передает Teleprogramma.pro.

«Я очень счастлив, что у него появилась Регина. Влад сложный, у него очень часто меняется настроение… Уже года два, как мы тесно общаемся», — поделился Лазарев.

Топалов даже пригласил Сергея на свою свадьбу с Региной Тодоренко, правда певец не смог прилететь в Италию на торжество, так как в тот момент отдыхал с сыном. Лазарев признался, что долгое время не общался с Владом, однако сейчас все обиды в прошлом.

«У нас были разные периоды жизни. Он обо мне бывало и негативно отзывался. Всякие пакости я о себе читал в прессе… Мы перестали общаться. А время — оно разъединяет!» — отметил Сергей, уточнив, что сейчас они снова стали друзьями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери.