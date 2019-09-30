Певица 55-летняя Вика Цыганова продолжает радовать подписчиков в Instagram забавными моментами своего отдыха. Недавно артистка поделилась с поклонниками новым видео. В кадре знаменитость в желтом бикини, подчеркивающем шикарную грудь, зажигательно танцует на палубе маленькой яхты у берегов Италии. Рядом ей любуется супруг.

«Креатив прет. Уже скоро показ в Милане! Легкая репетиция», — подписала певица видеоролик.

Вика Цыганова уже несколько лет занимается дизайном одежды. У нее есть собственный бренд, знаменитость принимает участие в модных показах. Сейчас артистка беззаботно отдыхает в компании своего мужа.

Поклонники оценили энергичный танец Цыгановой и оставили ей множество комплиментов.

«Просто вау! Все надо выставлять! И именно напоказ! Когда так красиво — напоказ просто необходимо!»

«Ну, даже слов восхищения не могу подобрать! Просто обожаю!»

«Фигура потрясающая»;

«Вы просто супер сохраненная. Пример для многих девушек», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 55-летняя Цыганова поразила фанатов идеальной фигурой.