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Полицейский автомобиль столкнулся с бетономешалкой в Петербурге — фото

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Авария произошла вечером 29 сентября на улице Лени Голикова.

Фото: ВКонтакте @spb_today

ДТП с участием автомобиля полиции и грузовика-миксера произошло на юге Петербурга. Об этом сообщили пользователи в социальной сети ВКонтакте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Авария случилась на улице Лени Голикова. По словам очевидцем, от удара полицейский автомобиль выбросило на встречную полосу движения, после чего машина задела еще одну припаркованную машину.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Росгвардии, их госпитализировали.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будут выявлены виновники аварии.

ВКонтакте @spb_today

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан водитель, намеренно наехавший на полицейского в Петербурге. Известно, что накануне предполагаемый злоумышленник припарковал легковой автомобиль в неположенном месте.

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