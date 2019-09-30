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Максим Виторган рассказал фанатам, что считает самым главным в жизни

, 7:33 109

Актер ответил на вопросы подписчиков в своем Instagram.

Фото: Instagram @mvitorgan, www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Российский актер театра и кино Максим Виторган впервые ответил на вопросы подписчиков в Instagram с помощью специальной функции в сторис. К делу бывший супруг Ксении Собчак, как всегда, подошел с юмором. Фанаты спросили у Виторгана о его любимых блюдах и ролях, отношении к Одессе и к российскому футболу.

Многие поклонники озадачили актера философскими вопросами. Одна из подписчиц спросила у Виторгана, что он считает самым главным в жизни, на что артист ответил: «Быть счастливым». На этом поклонница не остановилась и задала Максиму еще один вопрос.

«А что такое быть счастливым?» — спросила фанатка.

«Гармония, дочка, внутренняя гармония», — ответил Виторган.

Одного из фолловеров заинтересовал вопрос, есть ли чудо в жизни.

«Скажем так, ему есть место, но я бы на него не рассчитывал», — написал артист.

Instagram @mvitorgan

Ранее 5-tv.ru сообщал Виторган и Нинидзе впервые продемонстрировали чувства на публике.

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