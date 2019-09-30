Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Цены на молочную продукцию могут вырасти, начиная с ноября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

Сообщается, что возможный рост цен на 10% связан с тем, что в конце осени будет проходить электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой продукции. Кроме этого в торговых сетях запущен эксперимент по маркировке молочной продукции, который влечет за собой дополнительные расходы для предпринимателей.

Все эти меры направлены на исключение из продажи фальсификата.

По словам экспертов, сетям понадобится дополнительная рабочая сила для реализации этих процессов, а также новая техника для регистрации товара, что приведет к дополнительным расходам и, как следствие, риску повышения цен на продукцию.

Представители ассоциация компаний розничной торговли обратились к правительству РФ с предложением перенести старт сертификации. Там считают, что прослеживание молочки системой ЭВС не имеет сейчас практического смысла, так как не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые и используются для подделки готовой молочной продукции. Такого же мнения придерживаются и ритейлеры.

«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова», — считает замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

По предварительным подсчетам, ЭВС требует дорогостоящего оборудования. К примеру, один маркировщик стоит порядка 17 тысяч евро, а на одну линию требуется минимум два маркировщика.

Производители молочной продукции также оценивают применение двух нововведений слишком избыточным. В компании «Союзмолоко» «Известиям» рассказали, что на маркировку им потребуется порядка 25 миллиардов рублей единовременно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России стремительно дорожает красная рыба.