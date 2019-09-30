Пропаганда вражды: Зачем в Литве в очередной раз пытаются переписать историю

В Европе не оставляют попыток переписать историю Второй мировой войны.

На этот раз в центре внимания оказался Договор о ненападении между Германией и Советским союзом, подписанный 80 лет назад. Документ стал очередным поводом для пропаганды русофобии в Литве.

В своих фантазиях псевдоученые пропагандисты переворачивают факты с ног на голову и забывают, что такие же документы задолго до Советов подписали практически все.

Неужели литовцы сами верят в те легенды, которые пытаются превратить в историю. Вряд ли, говорят политологи, но они очень хотят, чтобы в них поверили западные соседи.

Что прочитали между строк современные псевдоисторики, разбирался Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в музее «Берлин-Карлсхорст», вдруг заявили, что русским якобы следует нести равную с Гитлером ответственность за развязывание Второй мировой.