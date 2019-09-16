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  4. Дочка Кейт Миддлтон рассказала «по секрету» о четвертой беременности мамы

Дочка Кейт Миддлтон рассказала «по секрету» о четвертой беременности мамы

, 21:36 187

Инсайдеры назвали уже и пол будущего ребенка герцогини Кембриджской.

Фото: www.globallookpress.com / Han Yan

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз, передает New Idea. По сообщениям инсайдеров, четырехлетняя дочка герцогини принцесса Шарлотта в школе проболталась своим одноклассницам, что скоро у нее появится младшая сестренка. Предположительно, супруга принца Уильяма не только ждет ребенка, но уже и знает пол будущего малыша. Об этом сообщают источники издания.

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Слухи о том, что 37-летняя Кейт Миддлтон находится в положении муссируются в сети уже около месяца. В окружении королевской семьи информацию пока не комментируют. Однако поклонники продолжают искать подтверждение своих догадок во внешности, поведении и жестах герцогини Кембриджской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет опекать в школе ее старший брат. Чтобы ребенок чувствовал себя комфортнее и быстрее освоился, королевская чета приняла решение отдать девочку на обучение в школу, где уже учится ее старший брат — шестилетний принц Джордж.

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