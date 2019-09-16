Дочка Кейт Миддлтон рассказала «по секрету» о четвертой беременности мамы

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон может быть беременна в четвертый раз, передает New Idea. По сообщениям инсайдеров, четырехлетняя дочка герцогини принцесса Шарлотта в школе проболталась своим одноклассницам, что скоро у нее появится младшая сестренка. Предположительно, супруга принца Уильяма не только ждет ребенка, но уже и знает пол будущего малыша. Об этом сообщают источники издания.

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Слухи о том, что 37-летняя Кейт Миддлтон находится в положении муссируются в сети уже около месяца. В окружении королевской семьи информацию пока не комментируют. Однако поклонники продолжают искать подтверждение своих догадок во внешности, поведении и жестах герцогини Кембриджской.