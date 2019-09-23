«Глазницы проваливаются»: Хилькевич ответила на обвинения в излишней худобе

Звезда «Универа» Анна Хилькевич опубликовала 21 сентября в своем Instagram-аккаунте фотографию с младшей дочкой Машей и сопроводила ее мыслями о том, что хочет воспитать своих детей открытыми и гармоничными личностями без комплексов. Однако ее слова не нашли поддержки у подписчиков. Вместо этого фолловеры стали пристально разглядывать лицо актрисы. И одна из пользовательниц обвинила Аню в излишней худобе.

«Анна, у вас глазницы куда-то внутрь головы проваливаются. Может стоит поправиться?» — написала подписчица.

Instagram @annakhilkevich

После этого знаменитость на следующий день опубликовала новый пост. На фото Хилькевич предстала в черной кофте и белой футболке.

«Мне тут сообщили, что у меня „глазницы куда-то внутрь головы проваливаются“. Вот ем, пытаюсь удержать», — иронично ответила на комментарий подписчицы Анна.

Instagram @annakhilkevich

Истинные фанаты посоветовали артистке «не слушать глупости» и написали, что «она самая красивая девушка на свете».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич задала поклонникам детскую задачку.