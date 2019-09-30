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  4. Такого фото еще не было: звезда «Дома-2» Рита Керн снова провоцирует фанатов

Такого фото еще не было: звезда «Дома-2» Рита Керн снова провоцирует фанатов

, 15:58 Фото 346

Девушка разместила в соцсети снимок с намеком на эротику, вызвавший шквал противоречивых комментариев.

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Фото, видео: Instagram @mrs.ritakern

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Керн изобразила перфоманс с намеком на эротику. На снимке, который девушка разместила в Instagram,  она призывно открывает рот и высовывает язык, а сверху на ее губы льется белая жидкость, напоминающая молоко.

Instagram @mrs.ritakern

Подпись к снимку, согласно российскому законодательству, не соответствует цитированию, однако судя по смыслу, девушка жизнью довольна.

Комментарии подписчиков разделились: одни восхитились концепцией снимка, другие обозлились на слишком уж откровенный кадр.

29-летняя уроженица Удмуртии не устает будоражить фантазии поклонников. Ее отец — священник, с которым они давно не поддерживают связь. По некоторым данным, Маргарита перенесла пять пластических операций.

Вместе с тем, подписчики дивы полагают, что те хирургические вмешательства, которые она, по-видимому, сделала в недавнем прошлом, пошли ей только на пользу, и называют ее «королевой силикона».

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