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Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года?

, 16:43 Видео 228

Минтруд рассказал о размере среднегодового увеличения пособия для более чем 30 миллионов граждан РФ.

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Фото, видео: Известия / Alex Kazakov, globalookpress /Petr Chernov

Министерство труда и социальной занятости заявило о повышении пенсии с 1 января 2020 года для более чем 30 миллионов российских граждан в связи с запланированной индексацией на 6,6%.

Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в среднем одну тысячу рублей, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии сообщила об увеличении пенсионных выплат в 2020 году. По словам вице-премьера, средний размер пенсий составит около 15 тысяч рублей, для неработающих пенсионеров планируется увеличить выплаты до 16,4 тысячи рублей.

Голикова добавила, что уже в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции 2018-го. Такой подход, по ее словам, будет сохраняться и дальше, поэтому в 2020 году страховые пенсионные выплаты проиндексируют на 6,6%, а социальные — на 7%.

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Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года?

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