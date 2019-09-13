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Средний размер пенсий в 2020 году увеличится

, 16:10 Видео 66

Страховые пенсионные выплаты будут проиндексированы на 6,6%, а социальные — на 7%.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, Kremlin Pool

Зампред правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии сообщила об увеличении пенсионных выплат в 2020 году. По словам вице-премьера, средний размер пенсий составит около 15 тысяч рублей, для неработающих пенсионеров планируется увеличить выплаты до 16,4 тысячи рублей.

Голикова добавила, что уже в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции 2018-го. Такой подход, по ее словам будет сохраняться и дальше, поэтому в 2020 году страховые пенсионные выплаты проиндексируют на 6,6%, а социальные — на 7%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр труда Максим Топилин на встрече с коллегами из государств «Большой двадцатки» назвал число работающих пенсионеров в России.

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