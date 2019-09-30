В Петербурге днем в понедельник, 30 сентября, пришлось эвакуировать жителей целого подъезда в одном из многоквартирных домов на Товарищеском проспекте в Невском районе города. Как стало известно 5-tv.ru, причиной для принятия данной меры стало изъятие боеприпасов.

Примерно в половине четвертого дня к дому № 22, корпус 1 на Товарищеском проспекте прибыли сотрудники ОМОНа, Росгвардии и правоохранительных органов. Жителей одного из подъездов попросили выйти на улицу. Сообщение об этом тут же появилось в соцсетях.

Сейчас спецслужбы закончили свою работу, жильцам дома разрешили возвращаться в свои квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Воронеже из-за батарей под напряжением пришлось эвакуировать жителей дома.