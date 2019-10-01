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  4. «Все включено»: Россиянка попыталась вывести чемодан еды из отеля в Турции

«Все включено»: Россиянка попыталась вывести чемодан еды из отеля в Турции

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Женщина решила прихватить из отпуска продукты, однако из этого ничего не вышло.

Фото: www.globallookpress.com / Altan Gocher

Туристка из РФ оконфузилась при выезде из трехзвездочного отеля в турецком курортном городе Манавгат. Персонал гостиницы попросил женщину открыть чемодан, который, как выяснилось, был набит едой и бутылками с питьевой водой, пишет «Экономика сегодня».

По словам сотрудников отеля, эти продукты питания подавались клиентам по тарифу «все включено», но это не означало, что их можно было вывозить с собой в багаже.

Незадачливую туристку не стали штрафовать, но съедобное содержимое все же «изъяли».

В августе власти Манавгата потребовали от Министерства туризма и культуры Турции отменить в некоторых курортных районах систему «все включено» для туристов. По мнению торговцев, такой формат работы гостиниц приносит убытки другим частным предпринимателям.

Ранее 5-tv.ru публиковал хит-парад самых воруемых предметов из гостиничных номеров.

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