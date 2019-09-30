  1. Пятый канал
  4. Марии Максаковой назначена психиатрическая экспертиза в рамках квартирного спора

Марии Максаковой назначена психиатрическая экспертиза в рамках квартирного спора

, 22:54 105

Решение о психолого-психиатрической экспертизе принял Пресненский суд Москвы в рамках гражданских исков вдовы Дениса Вороненкова.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Марию Максакову ждет психолого-психиатрическая экспертиза в рамках двух объединенных гражданских исков вдовы Дениса Вороненкова в связи с квартирным спором с мужем Далхатом Халаевым и нынешним собственником оспариваемой недвижимости. Такое решение сегодня, 30 сентября, принял Пресненский суд Москвы, пишет ТАСС.

Результаты этой экспертизы должны быть предоставлены оперной певицей не позднее 13 ноября.

Как стало известно ранее, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, тайно свзяла себя узами брака с Далхатом Халаевым 12 июля 2018 года. Максакова подарила супругу квартиру площадью в 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной.

Буквльно через неделю после бракосочетания Халаев выставил жилье на продажу за 95 миллионов рублей, при том, что рыночная стоимость такой квартиры в разы превышает эту сумму.

Мария обратилась в суд Москвы, чтобы оспорить сделку и признать недействительной доверенность, выданную на имя ее адвоката, а также вернуть себе недвижимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максакова не подпускает мать Вороненкова к внуку.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

23:53
Штурм предположила, что Бочкарева могла использовать наркотики для интима
23:39
Игорь Шалимов назначен новым тренером «Ахмата»
23:25
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?
23:08
«Полный абсурд»: Директор Эрики Герцег опровергла ее роман с Константином Меладзе
22:54
Марии Максаковой назначена психиатрическая экспертиза в рамках квартирного спора
22:38
«Это шик»: Раскрепощенный образ Нади Дорофеевой восхитил подписчиков — фото

Сейчас читают

«Черная пантера»: Беременная невеста Тимати предстала в прозрачном наряде
«Все висит уже»: Новый снимок «русской Кардашьян» разочаровал фанатов — фото
Жительница Хакасии за деньги разрешила любовнику изнасиловать малолетних дочерей

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев