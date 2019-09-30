Марии Максаковой назначена психиатрическая экспертиза в рамках квартирного спора

Марию Максакову ждет психолого-психиатрическая экспертиза в рамках двух объединенных гражданских исков вдовы Дениса Вороненкова в связи с квартирным спором с мужем Далхатом Халаевым и нынешним собственником оспариваемой недвижимости. Такое решение сегодня, 30 сентября, принял Пресненский суд Москвы, пишет ТАСС.

Результаты этой экспертизы должны быть предоставлены оперной певицей не позднее 13 ноября.

Как стало известно ранее, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, тайно свзяла себя узами брака с Далхатом Халаевым 12 июля 2018 года. Максакова подарила супругу квартиру площадью в 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной.

Буквльно через неделю после бракосочетания Халаев выставил жилье на продажу за 95 миллионов рублей, при том, что рыночная стоимость такой квартиры в разы превышает эту сумму.

Мария обратилась в суд Москвы, чтобы оспорить сделку и признать недействительной доверенность, выданную на имя ее адвоката, а также вернуть себе недвижимость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максакова не подпускает мать Вороненкова к внуку.