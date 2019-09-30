Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

1 октября по церковному календарю день святых мучениц Софии и Ирины. Они были казнены по религиозным мотивам в Египте во времена правления императора Аврелиана.

В давние времена на Руси Ирину еще называли Ариной, а 1 октября — днем Арины Шиповницы. Люди верили, что только те ягоды шиповника, которые собрали до дня Арины, принесут им здоровье и пользу.

Традиции 1 октября:

В этот день наши предки обычно наблюдали за отлетом журавлей и кричали им в след: «Колесом дорога!». Так пернатым желали удачно долететь в теплые края и возвратиться по весне. Согласно легенде, журавли на своих крыльях весну приносили, поэтому их возвращения всегда ждали с большим нетерпением.

Начиная с 1 октября, люди принимались за сбор плодов шиповника. Именно к этому моменту в них накапливалось достаточное количество аскорбиновой кислоты. Было важно собрать их до первых заморозков, которые могут разрушить витамин C.

1 октября продолжались и девичьи посиделки, во время которых они не только общались, но и делали заготовки на зиму. Женщины рубили капусту, которую потом квасили или солили.

Православные верующие в день святой Ирины шли в храм, чтобы помолиться о благополучии, здоровье и семейном согласии.

Что нельзя делать 1 октября:

В этот день не следует хвалиться перед окружающими своими успехами и достижениями, а также просить у Господа больше, чем вам необходимо. Кроме того, в этот день нельзя ссориться и выяснять отношения с близкими людьми.

Оставлять ребенка одного в комнате даже на непродолжительное время. Это может спровоцировать серьезный испуг, а также считается, что злые духи могут напасть на одиноких детей и вызвать у них разные болезни.

Стричь волосы. В народе считается, что если постричь в этот день волосы, то укоротишь свою судьбу. Поэтому если вы человек суеверный, лучше отложить поход к парикмахеру, чтобы вам было спокойнее.

Сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей. Лучше этого не делать в принципе, а не только 1 октября, однако в праздник Софии и Ирины это чревато крайне неприятными последствиями. Так что держите свой рот на замке, чтобы не привлечь беду и безденежье.

Ходить в гости. Этот день считается неблагоприятным для того, чтобы ходить в гости и принимать друзей и знакомых у себя. Рискуете серьезно поссориться. К тому же в доме должны быть только самые близкие люди, иначе, если верить приметам на 1 октября, семья может развалиться.

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