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Неподражаемая Моника Беллуччи вновь заставила трепетать мужчин всего мира

, 0:28 Фото 274

Актриса в свой день рождения разместила бесподобное фото.

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Фото, видео: Instagram @monicabellucciofficiel

Красота итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи неподвластна времени — в свои 55 она продолжает оставаться для женщин иконой стиля и гармонии, а для мужчин — символом сексуальности.

В день своего рождения — 30 сентября — в ее Instagram появилось черно-белое фото, на котором Беллуччи, закрыв глаза от наслаждения, прикасается к невероятному ожерелью на своей шее. Украшение выполнено в форме крокодила с длинным хвостом.

«Спасибо вам за все ваши восхитительные пожелания в этот особенный день. Желаю вам прекрасной недели», — подписала она фото.

Instagram @monicabellucciofficiel

Поклонники артистки пришли в неописуемый восторг от этого снимка, назвав ее «королевой» и неземной женщиной.

Ранее 14-летняя дочь Моники Беллуччи с необычным именем Дева вышла в свет и поразила публику не только сходством с матерью, но и унаследованной от нее красотой.

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