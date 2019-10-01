Неподражаемая Моника Беллуччи вновь заставила трепетать мужчин всего мира

Красота итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи неподвластна времени — в свои 55 она продолжает оставаться для женщин иконой стиля и гармонии, а для мужчин — символом сексуальности.

В день своего рождения — 30 сентября — в ее Instagram появилось черно-белое фото, на котором Беллуччи, закрыв глаза от наслаждения, прикасается к невероятному ожерелью на своей шее. Украшение выполнено в форме крокодила с длинным хвостом.

« Спасибо вам за все ваши восхитительные пожелания в этот особенный день. Желаю вам прекрасной недели », — подписала она фото.

Instagram @monicabellucciofficiel

Поклонники артистки пришли в неописуемый восторг от этого снимка, назвав ее «королевой» и неземной женщиной.

Ранее 14-летняя дочь Моники Беллуччи с необычным именем Дева вышла в свет и поразила публику не только сходством с матерью, но и унаследованной от нее красотой.