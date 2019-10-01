Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2019 года

Фрукты и овощи на полках российских магазинов подешевеют уже с 1 октября. В правительстве решили снизить налог на добавленную стоимость для всей плодовой-ягодной продукции. Ну, а для продуктов с содержанием пальмового масла НДС, наоборот, вырастет — до 20%.

С 1 октября банки меняют правила выдачи потребительских кредитов. Теперь, прежде, чем выдать сумму более чем на 10 000 рублей, банк будет рассчитывать так называемый «показатель долговой нагрузки», то есть учитывать, сколько кредитов человек уже взял, какова сумма его ежемесячных платежей, и как она соотносится с доходами за год. И только проанализировав эти данные, банки будут принимать решение о выдаче займа.

А еще поменяются правила оформления ДТП. Об этом сообщили в Российском Союзе Страховщиков. Теперь водители в регионах смогут оформить Европротокол без вызова сотрудников ГИБДД и получить максимальную выплату до 400 тысяч рублей.

Ранее такая норма действовала лишь в Москве и Петербурге, в других городах сумма была в четыре раза меньше. Чтобы зафиксировать ДТП, обязательно потребуется система ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?