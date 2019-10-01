Воспитанница детдома на Сахалине умерла от ожогового шока

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей в Тымовском районе Сахалина погибла от ожогов, полученных в ванне с кипятком. По версии медиков, на фоне болезни кожных покровов у 15-летней девочки развился «ожоговый шок». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

По данным агентства, санитарка интерната оставила девочку в ванне под теплой водой, а сама ушла за пеленкой. Когда женщина вернулась, из крана шел кипяток, в результате чего подросток получила повреждения кожи. Сотрудница детского дома вызвала врачей скорой помощи, однако спасти девочку им не удалось.

В отношении санитарки возбуждено уголовное дело в соответствии со второй частью статьи 109 УК РФ «О причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Также в ходе следствия будет дана оценка действия врачей, которые оказывали пострадавшей первую медицинскую помощь.

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