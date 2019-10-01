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  4. Иркутские власти решили премировать сами себя за участие в ликвидации последствий паводка

Иркутские власти решили премировать сами себя за участие в ликвидации последствий паводка

, 7:40 Эфирная новость 87

Однако деньги на капитальный ремонт домов, которые пострадали от стихии, большинство нуждающихся так и не получили.

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Фото, видео: ТАСС / "Иркутск сегодня"; 5-tv.ru

Тема:
Паводок в Иркутской области 92

Выплаты получат чиновники регионов, наиболее пострадавших от стихии. Для этого в областном бюджете заложили 336 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, каждый сотрудник администрации в среднем получит выплату в размере годового оклада.

И это при том, что ранее Владимир Путин обвинил иркутских чиновников в некомпетентности и раскритиковал их за несвоевременную помощь местному населению. Между тем, деньги на капитальный ремонт домов, пострадавших от наводнения, до сих пор большинство нуждающихся так и не получили.

Из трех с половиной тысяч семей, написавших заявления, компенсацию выплатили лишь 140.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в пострадавшей от паводка и пожаров Иркутской области подорожали детские сады.

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