Иркутские власти решили премировать сами себя за участие в ликвидации последствий паводка

Выплаты получат чиновники регионов, наиболее пострадавших от стихии. Для этого в областном бюджете заложили 336 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, каждый сотрудник администрации в среднем получит выплату в размере годового оклада.

И это при том, что ранее Владимир Путин обвинил иркутских чиновников в некомпетентности и раскритиковал их за несвоевременную помощь местному населению. Между тем, деньги на капитальный ремонт домов, пострадавших от наводнения, до сих пор большинство нуждающихся так и не получили.

Из трех с половиной тысяч семей, написавших заявления, компенсацию выплатили лишь 140.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в пострадавшей от паводка и пожаров Иркутской области подорожали детские сады.