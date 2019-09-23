В пострадавшей от паводка и пожаров Иркутской области подорожали детские сады

В пострадавшей сильнее других регионов страны от непогоды Иркутской области, местные власти затеяли малопонятную реформу. С 1 октября плата в детских садах вокруг областной столицы поднимется сразу на 50 процентов.

Для многих семей, которые в этом году сначала пережили масштабные лесные пожары, потом масштабные наводнения стоимость содержания детей становится неподъемной.

В этом прейскуранте цен, иначе говоря свеже выпущенном постановлении областного правительства и подписанном главой Иркутского района Леонидом Фроловым все подробно расписано. Размер оплаты зависит от того, сколько времени ребенок проведет в столовой. И насколько он там наест. Продукты питания, по словам чиновников, подорожали, вот им и пришлось поменять ценники.

Насколько обосновано решение регионального правительства разбирался Кирилл Ольков.

В скандальную историю правительство Иркутской области попадает уже не в первый раз. Как рассказывал 5-tv.ru, недавно за оскорбление жителей пострадавшего региона была уволена начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства региона Ирина Алашкевич.