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В пострадавшей от паводка и пожаров Иркутской области подорожали детские сады

, 7:20 Эфирная новость 86

Местные власти затеяли малопонятную реформу. С 1 октября 2019 года плата в детских садах вокруг Иркутска поднимется сразу на 50 процентов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Demian Stringer, 5-tv.ru

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Паводок в Иркутской области 91

В пострадавшей сильнее других регионов страны от непогоды Иркутской области, местные власти затеяли малопонятную реформу. С 1 октября плата в детских садах вокруг областной столицы поднимется сразу на 50 процентов.

Для многих семей, которые в этом году сначала пережили масштабные лесные пожары, потом масштабные наводнения стоимость содержания детей становится неподъемной.

В этом прейскуранте цен, иначе говоря свеже выпущенном постановлении областного правительства и подписанном главой Иркутского района Леонидом Фроловым все подробно расписано. Размер оплаты зависит от того, сколько времени ребенок проведет в столовой. И насколько он там наест. Продукты питания, по словам чиновников, подорожали, вот им и пришлось поменять ценники.

Насколько обосновано решение регионального правительства разбирался Кирилл Ольков.

В скандальную историю правительство Иркутской области попадает уже не в первый раз. Как рассказывал 5-tv.ru, недавно за оскорбление жителей пострадавшего региона была уволена начальник управления пресс-службы и информации губернатора и правительства региона Ирина Алашкевич.

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