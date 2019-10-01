  1. Пятый канал
  4. Новый вид мошенничества с европротоколами — репортаж

Новый вид мошенничества с европротоколами — репортаж

, 14:14 Эфирная новость 43

Найти мошенников, вписывающих в европротокол анкетные данные посторонних лиц, практически невозможно.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Россияне массово становятся виновниками ДТП, в которых даже не участвовали. С их банковских карт внезапно списываются десятки тысяч рублей — якобы по требованию страховых компаний.

Все дело в европротоколах: мошенники повадились оформлять их самостоятельно, используя личные данные автолюбителей. Получив деньги, лже-пострадавшие исчезают.

Новая схема мошенничества, по которой только в Волгограде пострадали десятки автолюбителей, вовсю используется в стране. Возможность оформлять ДТП без полиции дала ловким людям неисчерпаемые возможности для махинаций. В европротокол ведь можно записать все что угодно, в том числе анкетные данные постороннего человека.

Почему найти мошенников практически невозможно, разбирался Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 октября увеличиваются страховые выплаты при оформлении ДТП по европротоколу.

 

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

14:59
За что Смолову присудили почти шесть миллионов рублей после ДТП в Краснодаре
14:41
В Финляндии психопат с мечом ворвался в колледж и убил человека
14:37
«Хочу быть похожим на папу»: Плющенко-младший пытается повторить трюк фигуриста
14:24
Суд отказал в УДО подельнику Мамаева и Кокорина — видео
14:14
Новый вид мошенничества с европротоколами — репортаж
13:59
В 16 регионах РФ задержали 25 человек, подозреваемых в терроризме — видео

Сейчас читают

Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев