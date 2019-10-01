Россияне массово становятся виновниками ДТП, в которых даже не участвовали. С их банковских карт внезапно списываются десятки тысяч рублей — якобы по требованию страховых компаний.

Все дело в европротоколах: мошенники повадились оформлять их самостоятельно, используя личные данные автолюбителей. Получив деньги, лже-пострадавшие исчезают.

Новая схема мошенничества, по которой только в Волгограде пострадали десятки автолюбителей, вовсю используется в стране. Возможность оформлять ДТП без полиции дала ловким людям неисчерпаемые возможности для махинаций. В европротокол ведь можно записать все что угодно, в том числе анкетные данные постороннего человека.

Почему найти мошенников практически невозможно, разбирался Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 октября увеличиваются страховые выплаты при оформлении ДТП по европротоколу.