«Полная чушь»: Долина отмахнулась от жалоб соседей на устроенную свалку

СМИ облетела новость: Лариса Долина создала рядом со своим загородным домом свалку. Соседи якобы засыпали артистку жалобами и требуют очистить территорию. Но что на самом деле происходит в подмосковном Славино и как комментирует ситуацию сама певица? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певица Лариса Долина отлично провела минувшее лето. Вместе с семьей она побывала Латвии и США. В Прибалтике певица наслаждалась морем и солнцем, а в Америке гуляла по музеям и театрам.

«Мы были в Нью-Йорке с моей дочерью и внучкой, посетили три бродвейских мюзикла, и мы в полном ощущении счастья после этого. До сих пор об этом говорим, до сих пор эта тема у нас первая, когда мы вечером собираемся вместе», — рассказывает Долина.

Вот только пока певица наслаждалась прекрасным, ее соседям было отнюдь не до искусства. По их словам, Долина складирует мусор прямо около местного пруда. Мешки и стройматериалы неприятно пахнут и портят общий вид. В то время как рядом со своей территорией певица сделала идеальный газон и установила грозную табличку «Выгул собак запрещен».

Народная артистка России купила землю недалеко от оздоровительного комплекса Славино несколько лет назад. Звезда сразу затеяла грандиозную стройку, которая продолжается до сих пор. На участке расположились трехэтажный коттедж площадью 650 квадратных метров и отдельная пристройка для дочери Ангелины и внучки Саши. Местных жителей соседство со знаменитостью совсем не радует.

«Вот эти два участка — Ларисы Долиной. Эту свалку — это, может быть, ребята (устроили — Прим. ред.), которые вот здесь работают у нашей знаменитой певицы. Это мусор их», — утверждает сосед Долиной.

Дом артистки находится недалеко от пруда, в котором еще пару лет назад с удовольствием плескались местные дети. Сейчас желающих искупаться в водоеме нет.

Однако не все соседи выступают против Долиной. Есть и те, кто поддерживает народную артистку.

«Народу делать нечего, вот и брешут. У Долиной якобы там свалка, она там мусор якобы… Глупость все это!», — утверждает одна из соседок.

Правда, как оказалось, мусор действительно принадлежит Долиной. Работник певицы Леонид признается: он лично принес на берег пруда эти стройматериалы. Но это ненадолго.

«Я не вижу такого уж преступления, временно, вот вы видите на поддонах… Строительный материал — это не мусор, а строительный материал. Он временно, повторяю неоднократно. И мы заберем его отсюда», — уверяет Леонид.

Но пока мусор лежит на том же месте, у местных жителей есть все шансы привлечь виновных к ответственности. Что же грозит народной артистке?

«Если в данном случае будет признана Лариса Долина виновной и организатором данной свалки, то в соответствии с законодательством со статьей 8 пункт 1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, она может быть признана виновной и ей грозит штраф до двух тысяч рублей», — рассказывает юрист Дмитрий Фаустов.

Но штраф — это минимальное наказание. За загрязнение окружающей среды могут последовать более серьезные санкции.

«Иногда применяется и более тяжелая ответственность, если устанавливается, что организация свалки как-либо причиняет ущерб, тогда к организатору такой свалки применяется и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы».

За годы жизни в Славино, Лариса Долина сделала немало для деревни. Например, по словам Леонида, певица поднимает местное рыбное хозяйство.

«Кстати вам скажу, что Лариса Долина, несмотря на эти кляузы и все вот это, она, значит, малек сюда закинула, чтобы они ловили рыбу. И они ловят эту рыбу в знак благодарности», — делится ее работник Леонид.

Сама Лариса Долина от обвинений отмахивается.

«Да ерунда полная! Кто на меня может жаловаться? Полная чушь!»

Впереди у Долиной большой юбилейный концерт. Звезда готовит новую программу. Репетиции, записи песен, примерка нарядов для выступлений — у артистки много дел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что похудевшая Лариса Долина носила в США мини-шорты.