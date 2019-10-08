Волочкова показала подписчикам, как нужно париться

Секреты красоты от Анастасии Волочковой! Мастер-класс от главной банщицы российского шоу-бизнеса. Какие продукты возбуждают балерину? Кем занято сердце знаменитой танцовщицы? И откуда артистка черпает сексуальную энергию? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

О любви Волочковой к русской бане известно уже давно. И Анастасия решила: настало время поделиться банными тайнами с общественностью! Балерина записала мастер-класс по профессиональному парению.

«Парюсь я жестко! Самое главное для меня — смена четырех температур», — признается она.

Анастасия Волочкова — женщина уникальная. Только в ней могут так органично сочетаться сексуальная обольстительница… и нежная трогательная балерина.

Instagram @volochkova_art

Артистка признается: она вдохновляется собственной сексуальной энергией. С ее помощью Волочкова преодолевает все выпавшие на хрупкие женские плечи испытания.

«Я открыта, эта энергия бьет из меня ключом, я ничего из себя не пытаюсь лепить, казаться такой, какой я не являюсь. Мужчины любят во мне эту искренность, настоящесть и вот те качества, которые действительно во мне есть», — рассказывает Волочкова.

Оставаться в идеальной физической форме Анастасии помогает жесткая диета.

«Вчера я съела два яйца. Одно сырое утром, второе вареное вкрутую. Салатные листья в моем рационе, вареную курочку без соли. Ну и овощные супчики без соли, но очень острые», — рассказывает она.

Но, оказалось, по-настоящему возбуждается балерина совсем от других продуктов. Так, в ее рационе иногда появляются пельмени.

На прошлой неделе Анастасия отметила важное событие — любимой дочери Ариадне исполнилось 14 лет. Волочкова, как обычно, не смогла ограничиться скромным домашним поздравлением. Внезапное появление звезды с цветами на уроке у Ариадны в школе стало сюрпризом не только для именинницы, но и для ее одноклассников.

В школу к дочери Волочкова приехала в роскошном черном платье с пикантным декольте. Подписчики тут же отреагировали на откровенный наряд балерины. В выражениях они не стеснялись.

Instagram @volochkova_art

Пользователи раскритиковали балерину за выбор столь откровенного наряда для похода в учебное заведение. Но Волочковой не привыкать. Она регулярно подвергается нападкам за свои образы со стороны злопыхателей в соцсетях. Сама танцовщица уверена: она слишком идеальна, чтобы скрывать себя под бесформенными нарядами.

«Благодарю Бога за совершенное и божественное тело, которое у меня есть, и для поддержания этой формы, конечно, мне требуется физическая нагрузка. И я поддерживаю это тело».

Анастасию не сломить ни злыми комментариями, ни вредными углеводами. Тем более звезда призналась: она снова влюблена. Теперь рядом с ней надежный мужчина. Вот только выставлять свои отношения напоказ наученная горьким опытом балерина больше не хочет.

«Красивый, молодой, интересный. И мы держим наши отношения просто в тишине», — делится она.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, какие возможности открывает ее имя дочери Ариадне.