  1. Пятый канал
  4. Бывшего начальника таможни «Домодедово» обокрали на 42 миллиона рублей

Бывшего начальника таможни «Домодедово» обокрали на 42 миллиона рублей

, 16:14 39

Рудольф Зимин обратился в полицию с заявлением, обвинив в произошедшем свою падчерицу.

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Бывшего начальника таможенной службы аэропорта «Домодедово» Рудольфа Зимина обокрали на 42 миллиона рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в воскресенье, 29 сентября, мужчина обратился с заявлением в полицию, обвинив в содеянном свою падчерицу Альбину Амелину.

Экс-таможенник сообщил правоохранителям, что после смерти супруги у него на протяжении нескольких лет длится спор с родственницей по поводу вступления в права наследования квартиры. По словам Рудольфа Зимина, Альбина Амелина во время его отсутствия сменила замки в жилом помещении, тем самым ограничив доступ.

29 сентября на основании решения суда дверь в квартиру была взломана. Рудольф Зимин бросился проверять сохранность нажитого имущества и в этот момент обнаружил пропажу 41 миллиона 713 тысяч 20 рублей.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таможенников «Домодедово» пригласили на «праздник» и задержали за возможные взятки.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

16:45
В Москве простились с Марком Захаровым
16:36
«Возраста нет!» 43-летняя Ирина Круг поразила фанатов «вечной» молодостью
16:20
Момент убийства сотрудника СК РФ попал на видео
16:14
Бывшего начальника таможни «Домодедово» обокрали на 42 миллиона рублей
15:59
«Влюблена!» Кети Топурия подтвердила новый роман и показала бойфренда
15:58
Топ-менеджеры Национальной Медиа Группы вошли в рейтинг лучших менеджеров России

Сейчас читают

Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев