Бывшего начальника таможни «Домодедово» обокрали на 42 миллиона рублей

Бывшего начальника таможенной службы аэропорта «Домодедово» Рудольфа Зимина обокрали на 42 миллиона рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в воскресенье, 29 сентября, мужчина обратился с заявлением в полицию, обвинив в содеянном свою падчерицу Альбину Амелину.

Экс-таможенник сообщил правоохранителям, что после смерти супруги у него на протяжении нескольких лет длится спор с родственницей по поводу вступления в права наследования квартиры. По словам Рудольфа Зимина, Альбина Амелина во время его отсутствия сменила замки в жилом помещении, тем самым ограничив доступ.

29 сентября на основании решения суда дверь в квартиру была взломана. Рудольф Зимин бросился проверять сохранность нажитого имущества и в этот момент обнаружил пропажу 41 миллиона 713 тысяч 20 рублей.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таможенников «Домодедово» пригласили на «праздник» и задержали за возможные взятки.