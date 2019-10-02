Гороскоп на 2 октября: Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми?

Вы знаете, что недооценивают? Важность быть игривым в этом ужасном мире. Секрет в том, чтобы жить своей лучшей жизнью: веселиться независимо от того, над чем вы работаете. Хорошие вибрации заразительны, Раки, и вы определенно влияете на окружающих. Создание из пространства радости и смеха поможет вам превратить самые обыденные задачи в игру.

Вы ведь знаете, что не следует делать, Близнецы? Толчок против течения. Вы многое пережили эмоционально. Потратьте некоторое время, чтобы обработать ваш опыт. Только почувствовав боль полностью, вы обретете силу, которая вам нужна, чтобы все прошло. Помните, что исцеление — это путешествие, и вы можете брать столько времени, сколько захотите.

Вы начинаете неделю с высокой ноты. Пребывание на вершине означает, что мир признает вас за то, что вы лучший во всех начинаниях. Кто сказал, что прожектор — это плохо? Наслаждайтесь вниманием, которое вы получаете в данный момент, не забывая, что истинное счастье приходит от реализации цели вашей священной души. Тельцы, вы все ближе и ближе к своей правде.

Остановитесь и подышите, Овны! Путешествие туда, где вы стоите сейчас, было долгим, но полезным. Вы хотите обработать все, через что вы прошли, и усвоить уроки, которые преподала вам жизнь. Перейдите к следующему этапу своей жизни с повышенным осознанием и более глубоким пониманием того, кто вы на самом деле.

Вы ведь знаете, что не следует делать, Близнецы? Толчок против течения. Вы многое пережили эмоционально. Потратьте некоторое время, чтобы обработать ваш опыт. Скорпионы, зачем вы тусуетесь со странными людьми, если можете провести день самостоятельно? Вам очень понравится играть экстраординарную леди-кошку.

♌ Лев

Львы, в вас бесконечный потенциал. Выходите из своей зоны комфорта и открывайте для себя новые грани. Вместо того, чтобы проводить выходные дома, запишитесь на уроки актерского мастерства или примите приглашение своего лучшего друга, чтобы попробовать керамику. Творческое использование вашей энергии фактически сделает вас более продуктивной версией самого себя.

Космический совет: выйдите из зоны комфорта.

♍ Дева

Любовь — это слово на ваших устах, Девы. Это прекрасное чувство быть окруженным людьми, которые так сильно тебя любят. Иметь душу очень хорошо. Это дает вам чувство здравомыслия, когда кажется, что все остальное разваливается. Но как насчет вашей настоящей семьи? Пригласите их к себе или совершите неожиданный визит.

Космический совет: сходите в гости к родственникам.

♎ Весы

Если есть одна вещь, которую вы не должны делать сегодня, это разыгрывать карту мученика. Если что-то или кто-то причиняет вам боль, говорите. Помните, что люди будут видеть вещи только с их точки зрения, если вы не поделитесь другой стороной истории. Прекратите угождать другим людям, Весы. Те, кто действительно любит вас, всегда будут готовы встретиться с вами на полпути.

Космический совет: не разыгрывайте жертву.

♏ Скорпион

Ваше настроение сегодня: экстраординарная кошка. Не то чтобы вам нужна причина, чтобы отказаться от мира. Единственные приключения, в которых вы участвуете сегодня, это приключения, затрагивающие вас и вашу кровать, и, возможно, вашу любимую книгу в сочетании с чашкой горячего какао.

Космический совет: побудьте в одиночестве.

♐ Стрелец

Вы начинаете неделю с высокой ноты. Вы знаете, с чем вы боролись? Оставьте свои заботы. Это знаковый момент в вашем путешествии. Вы готовы совершить прорыв. Что делает это время еще более захватывающим? Тот факт, что вас ценят за то, что вы привносите в их жизнь. Продолжайте вкладываться, Стрельцы. У вас впереди светлое будущее. Космический совет: прекратите переживать.

♑ Козерог

Отдача — важная тема для вас сегодня. Вас призывают вернуть не только сообществу, частью которого вы являетесь, но также и Матери-Природе, что любит вас, питает вас и оставляет пространство для вашего роста. Приложите сознательные усилия, чтобы жить устойчивой жизнью и побудить окружающих присоединиться. Осознание — ваша сверхдержава, Козероги. Используйте свою силу, чтобы обучать окружающих. Космический совет: станьте благодарными.

♒ Водолей

На этой неделе мы увидим в зеркале заднего вида то, что вы создали до сих пор. Вы уже знаете, какие проекты принесли вам огромное счастье, а какие нет. Быть практичным — это хорошо, но стоит найти золотую середину между ними, пока вы перестраиваете свой путь. Вы хотите иметь возможность поддерживать себя, не ставя под угрозу свою священную цель.

Космический совет: не забывайте о своих главных целях.

♊ Рыбы

Хранить секреты — это плохо. В особенности от своих партнеров. Правда должна выйти в какой-то момент, и это может повредить всем. Если вы на грани неверности, поговорите со своим партнером открыто и честно. Посмотрите, как вы можете изменить свои отношения и, допустим, переехать в лучшее место.

Космический совет: вспомните о любимом человеке.

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