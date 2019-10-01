Российская легкоатлетка порекомендовала возмущенным коллегам быстрее бегать

Заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская прокомментировала 5-tv.ru возмущение германских спортсменок по поводу своих фото на стартовой площадке во время соревнований в Дохе. Девушек возмутил ракурс съемки, при котором якобы видны их интимные места.
По мнению Богословской, камера встроена в стартовые колодки и показывает лицо спортсменов в пике их сосредоточения, однако естественно, что иногда в объектив могут попадать другие части тела.
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Она добавила, что спортсмены выходят для того, чтобы делать свое дело.
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Ранее на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разгорелся скандал. Легкоатлетка из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что фотооборудование установлено таким образом, чтобы зрителям передается слишком «интимная» картинка. В итоге Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) вынудила организаторов спортивного мероприятия «подчистить» фото и видеоотчеты с забегов.