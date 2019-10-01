Российская легкоатлетка порекомендовала возмущенным коллегам быстрее бегать

Заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская прокомментировала 5-tv.ru возмущение германских спортсменок по поводу своих фото на стартовой площадке во время соревнований в Дохе. Девушек возмутил ракурс съемки, при котором якобы видны их интимные места.

По мнению Богословской, камера встроена в стартовые колодки и показывает лицо спортсменов в пике их сосредоточения, однако естественно, что иногда в объектив могут попадать другие части тела.

« Я в этом вообще ничего не вижу. Но камеры всегда с разных сторон показывали спортсменов, и никогда не было никакого сыр-бора. Ну как ты выходишь в купальнике на пляж и говоришь: „А на меня смотрят со спины“. Ну так не выходи в купальнике, выходи тогда в джинсах, например », — отметила она.

Она добавила, что спортсмены выходят для того, чтобы делать свое дело.

« Никаких интимных частей там не показывается. А то, что спину показали, как ты бежишь или стартуешь, или лицо, то что в этом такого? Почему это вдруг раздуто? Может, надо бегать быстрее, и тогда никакого смысла не будет полемизировать на этот счет », — резюмировала она.

Ранее на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе разгорелся скандал. Легкоатлетка из Германии Джина Люкенкемпер заявила, что фотооборудование установлено таким образом, чтобы зрителям передается слишком «интимная» картинка. В итоге Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) вынудила организаторов спортивного мероприятия «подчистить» фото и видеоотчеты с забегов.