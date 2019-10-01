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Подробности смертельного нападения на сотрудника СКР в Москве — видео

, 20:48 Эфирная новость 61

Владислав Капустин получил удар ножом в спину на глазах у десятка свидетелей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Стали известны подробности нападения на сотрудника Следственного комитета в Москве.

Все произошло прямо у проходной в здание ведомства. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с места преступления и момент нападавшего. Уже установлена его личность, известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами.

Убийство произошло на глазах у десятка свидетелей. В момент нападения студенты шли на занятия, как раз мимо входа в здание Следственного комитета. Злоумышленники явно не продумывал, как будет сбегать с места преступления. По пути он даже едва не угодил под машину.

Денис Кулага с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать подозреваемого в нападении на Владислава Капустина не знала, что ее сын отправился в Москву.

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