Стали известны подробности нападения на сотрудника Следственного комитета в Москве.

Все произошло прямо у проходной в здание ведомства. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры с места преступления и момент нападавшего. Уже установлена его личность, известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами.

Убийство произошло на глазах у десятка свидетелей. В момент нападения студенты шли на занятия, как раз мимо входа в здание Следственного комитета. Злоумышленники явно не продумывал, как будет сбегать с места преступления. По пути он даже едва не угодил под машину.

Денис Кулага с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать подозреваемого в нападении на Владислава Капустина не знала, что ее сын отправился в Москву.