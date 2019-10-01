Смертельно ранивший сотрудника СКР находится на учете в психдиспансере

Нанесший смертельное ранение сотруднику Следственного комитета России Владиславу Капустину находится на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В настоящее время с задержанным работают следователи.

« В ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния », — сказала она.

Она добавила, что дерзость совершенного преступления не должна оставить никаких сомнений в том, что лицо, его совершившее, ответит по всей строгости закона.

« Сотрудники всего ведомства скорбят вмести с родными и близкими нашего погибшего товарища. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина », — отметила она.

В свою очередь мать подозреваемого в нанесении смертельного ранения Сергея Григорьева Елена Юрьевна рассказала 5-tv.ru, что понятия не имела, что ее сын уехал в Москву.

« Я не знала, что он очутился в Москве, он мне об этом не говорил, для меня это все очень странно. Меня он не поставил в известность, я хотела бы знать, что случилось конкретно, где он находится », — сказала взволнованная женщина.

5-tv.ru

Она отметила, что очень расстроена, и опасается в связи с этим проблем со здоровьем, вплоть до инфаркта.

« Там история странная получилась — его ввели в заблуждение по поводу продажи доли своей, и он это отстаивал, что его ввели в заблуждение , — продолжила она. — Не хотел продавать, но был вынужден продать долю в квартире и просил разобраться с этим. Я была вынуждена продать остальную долю. Так получилось, что его действительно могли ввести в заблуждение, и он больше постоянно по этому поводу обращался. Видимо, не могли разобраться. У него высшее образование, учился хорошо, закончил университет водного транспорта, человек довольно-таки грамотный и эрудированный. Но может быть срыв психики тоже, так просто ничего не бывает. Я так думаю. Очень жаль, что так получилось ».

Женщина также рассказала, что сын проживал один, и фактически общался только с ней.

« Конечно, этого всего можно было избежать, если бы с ним поговорили, сказали: „Да, мы разбираемся, что конкретно, еще раз напишите“. Человек доехал до Москвы. Как такое может быть, я вообще не понимаю ничего », — добавила она.

Мать подозреваемого, которая в настоящее время находится в Мурманске, также отметила, что сын действительно наблюдался в психоневрологическом диспансере, и закончил там отмечаться около двух-трех лет назад.

В свою очередь соседи Григорьева рассказали, что он был неадекватным человеком, якобы ненавидевшем полицию и писавшем на стенах статьи Уголовного кодекса РФ.

Трагедия произошла во вторник, 1 октября, в Техническом переулке в Москве возле проходной СКР РФ. По предварительной версии, 39-летний уроженец Петербурга Сергей Григорьев нанес смертельное ножевое ранение старшему следователю одного из управлений Владиславу Капустину, который от полученного ранения скончался в больнице.