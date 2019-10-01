Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

Во вторник, 1 октября, получил продолжение скандал с детским онкоцентром имени Блохина. Там сразу 26 врачей публично пригрозили уволиться. По словам медиков, из-за нового руководства, которое урезает зарплату, не дает работать и попросту занимается травлей сотрудников.

Церемония коллективной подачи заявлений об увольнении оказалась немногочисленной. Из врачей института имени Блохина присутствовал только один человек — Максим Рыков, заместитель завотделения пересадки костного мозга. Остальные — журналисты. Стопку бумаг секретарю вручила Анастасия Васильева, глава профсоюза «Альянс врачей».

На месте работает комиссия Минздрава, которая считает, что доктора нарушили врачебную этику. В истории разбирался Валентин Трушнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что и. о. завотделения онкоцентра Блохина освободили от должности.