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  4. Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

, 21:42 Эфирная новость 103

На месте работает комиссия Минздрава, которая пока не согласна с обвинениями врачей онкоцентра в адрес руководства.

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Фото, видео: ТАСС/Александров Михаил, 5-tv.ru

Во вторник, 1 октября, получил продолжение скандал с детским онкоцентром имени Блохина. Там сразу 26 врачей публично пригрозили уволиться. По словам медиков, из-за нового руководства, которое урезает зарплату, не дает работать и попросту занимается травлей сотрудников.

Церемония коллективной подачи заявлений об увольнении оказалась немногочисленной. Из врачей института имени Блохина присутствовал только один человек — Максим Рыков, заместитель завотделения пересадки костного мозга. Остальные — журналисты. Стопку бумаг секретарю вручила Анастасия Васильева, глава профсоюза «Альянс врачей».

На месте работает комиссия Минздрава, которая считает, что доктора нарушили врачебную этику. В истории разбирался Валентин Трушнин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что и. о. завотделения онкоцентра Блохина освободили от должности.

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