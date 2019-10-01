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Дарья Пынзарь рассказала, как сделать мужчину более нежным — фото

, 22:06 Фото 493

Бывшая участница «Дома-2» поделилась с подписчицами своими рекомендациями.

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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь на своей странице в Instagram рассказала подписчицам, как сделать мужчину более нежным. 33-летняя звезда реалити-шоу отметила, что самое главное в этом нелегком деле — диалог.

По ее словам, не стоит в общении с сильным полом использовать намеки, потому что мужчины их попросту не понимают.

«Диалог — это самый лучший прием. Не надо искать каких-то сложных функций, их нет. Все самое простое лежит на поверхности, а мы женщины вечно изобретаем пылесос», — написала Дарья Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

Знаменитость отметила, что мужчины, как и женщины, любят внимание и, если его оказывать им в полном объеме, то нежность в ответ будет получена вдвойне. По мнению Дарьи Пынзарь, ощущения конфетно-букетного периода не должны пропадать у пары с появлением совместного быта и детей.

Подписчики экс-участницы телестройки разделились на два лагеря. Одна их половина согласилась с советами Дарья Пынзарь, а другие отметили, что указанные приемы «работают» с точностью до наоборот.

«Правильные слова. Полностью согласна с вами»

«Не все понимают внимание и заботу. Ласки все равно не будет, если человек не видит в этом надобности»

«Тоже считаю, что только диалог и больше никаких вариантов. Не нужно думать, что мужчина телепат»

«Чтобы муж стал более нежный, нужно быть нежной к нему, быть девочкой. Это самое главное! К мужеподобной бабе трудно проявить нежность», — комментируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь пожаловалась поклонникам на усталость.

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