Пугачева сделала Билану замечание по поводу затянувшегося раскаяния

Дима Билан после нетрезвого выступления в Самаре на Дне города чего только не делал, чтобы загладить свою вину. Певец уже публично принес извинения, и даже снова приехал в этот город на Волге, где дал бесплатный концерт.
Артист разместил в Instagram видео с этого выступления и вновь поразмышлял о содеянном.
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Одной из первых очередную попытку Билана реабилитироваться прокомментировала Алла Пугачева.
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На это замечание певец ответил искренне.
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Поклонники Димы единодушно поддержали и своего кумира, который хоть и оступился, но уже сделал выводы, и Примадонну.
«Алла Борисовна дело говорит!» — отметил один из подписчиков.
«Наша мудрейшей муза», — добавил другой.
«Алла Борисовна зря не говорит никогда, истину глаголет!» — уверен еще один.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед концертом Дмитрия Билана, который назывался «Прости меня, Самара», артист встретился с воспитанниками студии инклюзивного творчества и подарил сертификат на установку специализированной детской площадки.