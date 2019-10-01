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  4. Пугачева сделала Билану замечание по поводу затянувшегося раскаяния

Пугачева сделала Билану замечание по поводу затянувшегося раскаяния

, 23:53 50

«Проштрафившийся» в Самаре певец согласился с комментарием Примадонны о том, что нужно двигаться дальше.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Дима Билан после нетрезвого выступления в Самаре на Дне города чего только не делал, чтобы загладить свою вину. Певец уже публично принес извинения, и даже снова приехал в этот город на Волге, где дал бесплатный концерт.

Артист разместил в Instagram видео с этого выступления и вновь поразмышлял о содеянном.

«У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя!» — написал он.

Одной из первых очередную попытку Билана реабилитироваться прокомментировала Алла Пугачева.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — отметила она.

Instagram @bilanofficial

На это замечание певец ответил искренне.

«Совершенно с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому!» — написал он.

Поклонники Димы единодушно поддержали и своего кумира, который хоть и оступился, но уже сделал выводы, и Примадонну.

«Алла Борисовна дело говорит!» — отметил один из подписчиков.

«Наша мудрейшей муза», — добавил другой.

«Алла Борисовна зря не говорит никогда, истину глаголет!» — уверен еще один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед концертом Дмитрия Билана, который назывался «Прости меня, Самара», артист встретился с воспитанниками студии инклюзивного творчества и подарил сертификат на установку специализированной детской площадки.

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