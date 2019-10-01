Пугачева сделала Билану замечание по поводу затянувшегося раскаяния

Дима Билан после нетрезвого выступления в Самаре на Дне города чего только не делал, чтобы загладить свою вину. Певец уже публично принес извинения, и даже снова приехал в этот город на Волге, где дал бесплатный концерт.

Артист разместил в Instagram видео с этого выступления и вновь поразмышлял о содеянном.

« У меня сердце обливается кровью от того, насколько вы оказались благосклонными к моей ошибке! Я хочу перевернуть эту страницу и взять все самые необходимые уроки из этой истории для себя! » — написал он.

Одной из первых очередную попытку Билана реабилитироваться прокомментировала Алла Пугачева.

« Уничижение паче гордыни. Хватит об этом », — отметила она.

Instagram @bilanofficial

На это замечание певец ответил искренне.

« Совершенно с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому! » — написал он.

Поклонники Димы единодушно поддержали и своего кумира, который хоть и оступился, но уже сделал выводы, и Примадонну.

«Алла Борисовна дело говорит!» — отметил один из подписчиков.

«Наша мудрейшей муза», — добавил другой.

«Алла Борисовна зря не говорит никогда, истину глаголет!» — уверен еще один.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед концертом Дмитрия Билана, который назывался «Прости меня, Самара», артист встретился с воспитанниками студии инклюзивного творчества и подарил сертификат на установку специализированной детской площадки.