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  4. Лера Кудрявцева показала первый «заплыв» годовалой дочки в бассейне

Лера Кудрявцева показала первый «заплыв» годовалой дочки в бассейне

, 23:13 Видео 157

Услугами детского тренера по плаванию уже заинтересовался многодетный отец — актер Оскар Кучера.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева показала первые водные процедуры своей годовалой дочки Маши в бассейне. Счастливая мама разместила в Instagram видео занятия тренера со своим ребенком.

На кадрах мужчина аккуратно окунает Машу в воду, имитируя ныряние. При этом видно, что ребенку интересны новые ощущения, и карапуз с любопытством оглядывается.

«Первая тренировка в бассейне. Маша молодец», — подписала мама ролик, добавив еще фото своей малышки в забавном халате.

Instagram @leratv

Одним из первых трогательное видео прокомментировал актер Оскар Кучера — многодетный отец, у которого в июле родился пятый ребенок.

«Круть какая! Потом дай тренера, оно нам надо», — написал он.

А подписчики развернули целую дискуссию о том, с какого возраста можно приучать малыша к плаванию.

С тех пор как Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь Макаров перестали скрывать от публики свою Машу, заботливая мама часто балует поклонников фото и видео того, как растет и развивается их малыш. Ранее она уже показала, как девочка занимается с педагогом.

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