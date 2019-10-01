Лера Кудрявцева показала первый «заплыв» годовалой дочки в бассейне

Телеведущая Лера Кудрявцева показала первые водные процедуры своей годовалой дочки Маши в бассейне. Счастливая мама разместила в Instagram видео занятия тренера со своим ребенком.

На кадрах мужчина аккуратно окунает Машу в воду, имитируя ныряние. При этом видно, что ребенку интересны новые ощущения, и карапуз с любопытством оглядывается.

« Первая тренировка в бассейне. Маша молодец », — подписала мама ролик, добавив еще фото своей малышки в забавном халате.

Instagram @leratv

Одним из первых трогательное видео прокомментировал актер Оскар Кучера — многодетный отец, у которого в июле родился пятый ребенок.

« Круть какая! Потом дай тренера, оно нам надо », — написал он.

А подписчики развернули целую дискуссию о том, с какого возраста можно приучать малыша к плаванию.

С тех пор как Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь Макаров перестали скрывать от публики свою Машу, заботливая мама часто балует поклонников фото и видео того, как растет и развивается их малыш. Ранее она уже показала, как девочка занимается с педагогом.